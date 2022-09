Roma, «Ho una bomba nello zaino»: terrore all’ufficio anagrafe (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma. Era in coda per fare la carta d’identità quando, improvvisamente, prima ha minacciato il personale dell’ufficio e poi, non pago ha urlando di aver messo una bomba all’interno dell’edificio. Leggi anche: Allarme bomba al Ministero della Salute a Roma: una chiamata anonima, evacuazioni in corso Allarme bomba all’anagrafe: i fatti I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, negli uffici anagrafici in via Rivisondoli. Qui, come anticipato, un uomo ubriaco mentre era in fila per fare la carta d’identità ha improvvisamente minacciato il personale di aver all’interno dello zaino una bomba. A seguito dell’accaduto sono state allertate subito le forze dell’ordine. La denuncia Giunti sul posto i Carabinieri della Stazione di San Basilio hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022). Era in coda per fare la carta d’identità quando, improvvisamente, prima ha minacciato il personale dell’ufficio e poi, non pago ha urlando di aver messo unaall’interno dell’edificio. Leggi anche: Allarmeal Ministero della Salute a: una chiamata anonima, evacuazioni in corso Allarmeall’: i fatti I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, negli uffici anagrafici in via Rivisondoli. Qui, come anticipato, un uomo ubriaco mentre era in fila per fare la carta d’identità ha improvvisamente minacciato il personale di aver all’interno dellouna. A seguito dell’accaduto sono state allertate subito le forze dell’ordine. La denuncia Giunti sul posto i Carabinieri della Stazione di San Basilio hanno ...

