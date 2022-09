Roma, crollo al Globe Theatre: 10 giovani evacuati e soccorsi da 118 (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – crollo parziale di elementi strutturali al Globe Theatre, all’interno di villa Borghese, a Roma. Dieci ragazzi sono stati evacuati dai vigili del fuoco e soccorsi dal 118. Non sono chiare le condizioni dei feriti. Sono tuttora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) –parziale di elementi strutturali al, all’interno di villa Borghese, a. Dieci ragazzi sono statidai vigili del fuoco edal 118. Non sono chiare le condizioni dei feriti. Sono tuttora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. L'articolo proviene da Italia Sera.

