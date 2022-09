Roma, crolla il Globe Theatre a Villa Borghese: decine di ragazzi intrappolati dentro (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma. Un intervento provvidenziale e delicato, con l’obiettivo di salvare la struttura e mettere in sicurezza anche i cittadini, preservando la loro incolumità. Un crollo improvviso di alcuni elementi strutturali ha interessato il Globe Theatre della Capitale, che si trova a Villa Borghese. La struttura è uno dei simboli teatrali della Capitale, da sempre gestita da compagnie molto rinomate e seguite. Le operazioni sono dell’ultima ora. A partire dalle ore 13:30 circa, quattro squadre VVF, un’autoscala, Carro Sollevamenti, Carro Crolli e nucleo SAF, stanno intervenendo all’interno di Villa Borghese per il crollo parziale di elementi strutturali del Globe Theatre. La situazione si è dimostrata particolarmente delicata, in quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022). Un intervento provvidenziale e delicato, con l’obiettivo di salvare la struttura e mettere in sicurezza anche i cittadini, preservando la loro incolumità. Un crollo improvviso di alcuni elementi strutturali ha interessato ildella Capitale, che si trova a. La struttura è uno dei simboli teatrali della Capitale, da sempre gestita da compagnie molto rinomate e seguite. Le operazioni sono dell’ultima ora. A partire dalle ore 13:30 circa, quattro squadre VVF, un’autoscala, Carro Sollevamenti, Carro Crolli e nucleo SAF, stanno intervenendo all’interno diper il crollo parziale di elementi strutturali del. La situazione si è dimostrata particolarmente delicata, in quanto ...

