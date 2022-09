Roma, attivisti di Fridays for Future occupano vagone della metro: “Chiediamo gratuità e investimenti nei trasporti pubblici” – Video (Di giovedì 22 settembre 2022) Una trentina di attivisti di Fridays for Future ha occupato un vagone della metro B di Roma, per chiedere la gratuità e il potenziamento del trasporto pubblico locale. Uno dei punti dell’Agenda climatica, il programma alternativo proposto dal gruppo, in vista delle elezioni del 25 settembre, su clima, ambiente ed energia. La manifestazione è terminata con un sit in davanti al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed è una delle ultime in vista dello sciopero globale del 23 settembre. “Il settore dei trasporti è responsabile del 25% delle emissioni di gas serra in Italia – hanno sottolineato gli attivisti in piazza – Il nostro Paese con circa 40 milioni di automobili circolanti è seconda in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Una trentina didiforha occupato unB di, per chiedere lae il potenziamento del trasporto pubblico locale. Uno dei punti dell’Agenda climatica, il programma alternativo proposto dal gruppo, in vista delle elezioni del 25 settembre, su clima, ambiente ed energia. La manifestazione è terminata con un sit in davanti al ministero delle Infrastrutture e deied è una delle ultime in vista dello sciopero globale del 23 settembre. “Il settore deiè responsabile del 25% delle emissioni di gas serra in Italia – hanno sottolineato gliin piazza – Il nostro Paese con circa 40 milioni di automobili circolanti è seconda in ...

