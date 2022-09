RoFF17: presentata la Festa del Cinema 2022, ecco novità, ospiti, tutti i film e le trame (Di giovedì 22 settembre 2022) presentata la Festa del Cinema di Roma 2022 (#RoFF17): torna il concorso, nuove sezioni, tanti doc, molta Italia con Archibugi, Placido, Andò, Di Gregorio, i nuovi di David O. Russell e Stephen Frears, serie come Django, Romulus II, Sono Lillo; premio alla carriera a James Ivory e poche star all’orizzonte presentata questa mattina la Festa del Cinema di Roma 2022, dal 13 al 23 ottobre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” e in altri luoghi della Capitale, per un totale di 28 schermi. A fare gli onori di casa il nuovo Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Gian Luca Farinelli e la nuova Direttrice Artistica, Paola Malanga. Tra gli annunci il premio alla carriera a James Ivory, mentre non sono state ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 22 settembre 2022)ladeldi Roma(#): torna il concorso, nuove sezioni, tanti doc, molta Italia con Archibugi, Placido, Andò, Di Gregorio, i nuovi di David O. Russell e Stephen Frears, serie come Django, Romulus II, Sono Lillo; premio alla carriera a James Ivory e poche star all’orizzontequesta mattina ladeldi Roma, dal 13 al 23 ottobre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” e in altri luoghi della Capitale, per un totale di 28 schermi. A fare gli onori di casa il nuovo Presidente della Fondazioneper Roma, Gian Luca Farinelli e la nuova Direttrice Artistica, Paola Malanga. Tra gli annunci il premio alla carriera a James Ivory, mentre non sono state ...

TIZIANAMAZZOLA : RT @medusa_film: Roberto Andò dirige Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone nel suo nuovo film #LaStranezza. La pellicola sarà pre… - ritaconi_80 : RT @medusa_film: Roberto Andò dirige Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone nel suo nuovo film #LaStranezza. La pellicola sarà pre… - medusa_film : Roberto Andò dirige Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone nel suo nuovo film #LaStranezza. La pellicola s… - bettercalldaria : RT @romacinemafest: #RoFF17 | The Last Movie Stars di Ethan Hawke, una docu-serie di sei puntate che ripercorre la vita e la carriera dei d… - sfiorata82 : RT @romacinemafest: #RoFF17 | The Last Movie Stars di Ethan Hawke, una docu-serie di sei puntate che ripercorre la vita e la carriera dei d… -