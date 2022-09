Roberto Saviano, il coraggioso scrittore compie gli anni (Di giovedì 22 settembre 2022) Roberto Saviano, un nome che da anni fa discutere. Amato, odiato, discusso. Quando si parla di lui non esistono vie di mezzo. Un uomo che ha rischiato parlando nel suo romanzo Gomorra della camorra, facendo nomi e cognomi. Uno scrittore di personalità che non ha mai smesso di compiere quella che ormai è la sua missione, quella di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle brutalità della criminalità organizzata campana. Costretto a vivere sotto scorta da ormai molti anni, non rinuncia al suo obiettivo, quello di aprire gli occhi all’Italia intera. Roberto Saviano, dalle origini all’inaspettato successo di Gomorra Roberto Saviano nasce a Napoli il 22 Settembre del 1979 ed è uno degli scrittori più stimati e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022), un nome che dafa discutere. Amato, odiato, discusso. Quando si parla di lui non esistono vie di mezzo. Un uomo che ha rischiato parlando nel suo romanzo Gomorra della camorra, facendo nomi e cognomi. Unodi personalità che non ha mai smesso dire quella che ormai è la sua missione, quella di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle brutalità della criminalità organizzata campana. Costretto a vivere sotto scorta da ormai molti, non rinuncia al suo obiettivo, quello di aprire gli occhi all’Italia intera., dalle origini all’inaspettato successo di Gomorranasce a Napoli il 22 Settembre del 1979 ed è uno degli scrittori più stimati e ...

