Ritrovato senza vita il padovano disperso Da ieri sera

(Di giovedì 22 settembre 2022) È statoil(classe 1998) disperso da. Grazie al fiuto del cane Asia che è stato portato sul nevaio sottostante l’attacco dello Spigolo Deye Peters, la via che il giovane aveva intenzione di scalare in solitaria, è stato possibile concentrarsi su una buca presente sul manto e individuare il corpo sul fondo della stessa buca. I tecnici del Soccorso Alpino si sono calati per una decina di metri e e lo hanno recuperato riportandolo in superficie. Si è atteso l’arrivo del medico legale per la constatazione del decesso. I familiari sono stati avvisati.

