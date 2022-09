Ritorno in Afghanistan (Di giovedì 22 settembre 2022) A Ferrara Stefano Liberti presenterà il podcast Zaynab, la continuazione di un lavoro cominciato nel 2017, quando aveva conosciuto le giocatrici della squadra di calcio femminile di Herat e il loro allenatore. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) A Ferrara Stefano Liberti presenterà il podcast Zaynab, la continuazione di un lavoro cominciato nel 2017, quando aveva conosciuto le giocatrici della squadra di calcio femminile di Herat e il loro allenatore. Leggi

LeoNoirmn : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni ‘@GiorgiaMeloni sono 20 anni che è al parlamento!! Ministro col disastroso govern… - marenero08 : RT @ilvenerdi: Afghanistan, ritorno a Herat un anno dopo l'arrivo dei talebani - DirittoeLiberta : RT @fscodeleo: Oggi @radioradicale 19.30 Afghanistan: un anno dal ritorno dei talebani ????20.00 RadioUcraina?? Con @pontecorvoste, @Giann… - paceinguerra : Ripeto. Non mi pento di quello che ho fatto in Afghanistan, mi pento di non aver fatto di più per la libertà di que… - cbertolotti1 : RT @fscodeleo: Riascolta lo speciale di ieri su @RadioRadicale Afghanistan: un anno dal ritorno dei talebani Con @pontecorvoste, @GianniVe… -