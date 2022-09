guglielmomeardi : @maxdantoni Su questo sono d'accordo, ma ai tempi Afghanistan e Vietnam erano considerati 'esistenziali': perché l'… - lacittanews : “Ad agosto dello scorso anno le truppe statunitensi si sono ritirate dall’Afghanistan e i taliban hanno preso il po… - LeoNoirmn : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni ‘@GiorgiaMeloni sono 20 anni che è al parlamento!! Ministro col disastroso govern… - marenero08 : RT @ilvenerdi: Afghanistan, ritorno a Herat un anno dopo l'arrivo dei talebani - DirittoeLiberta : RT @fscodeleo: Oggi @radioradicale 19.30 Afghanistan: un anno dal ritorno dei talebani ????20.00 RadioUcraina?? Con @pontecorvoste, @Giann… -

Internazionale

... Vietnam, ex Jugoslavia,o Iraq. Il segretario generale dell'Onu Guterres parla di '... Ilad un europeo (il tessitore Parolin, Segretario di Stato, o il cardinale ungherese Erdo già ...... Francesco infatti pensava ai confitti cronicizzati (Yemen, Siria,, Iraq, Libia, ... E invece si nota una "regressione", una orrori e brutalità già viste. "Anacronismo" è la parola ... Ritorno in Afghanistan A Ferrara Stefano Liberti presenterà il podcast Zaynab, la continuazione di un lavoro cominciato nel 2017, quando aveva conosciuto le giocatrici della squadra di calcio femminile di Herat e il loro al ...Un’indagine condotta da Amnesty International ha rivelato l'ennesimo attacco dei talebani contro la minoranza hazara in Afghanistan. Il 26 giugno 2022, nella provincia di Ghor, durante un’operazione n ...