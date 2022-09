Rinnovo Pioli, scontata la firma con il Milan: tutti i dettagli (Di giovedì 22 settembre 2022) Rinnovo Pioli: scontata la firma con il club rossonero. tutti i dettagli sul nuovo accordo per l’allenatore Il rientro di Gerry Cardinale a Milano dovrebbe essere funzionale ad alcuni rinnovi chiave in casa rossonera. Il Milan ha l’opzione per portare il contratto di Stefano Pioli, al momento legato solo fino a giugno, al 2024 ed è chiaro che lo farà. Da capire solamente quando Cardinale vorrà far scattare l’opzione. Lo scorso anno, Pioli firmò a novembre, è possibile che questa volta arrivi un annuncio in inverno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022)lacon il club rossonero.sul nuovo accordo per l’allenatore Il rientro di Gerry Cardinale ao dovrebbe essere funzionale ad alcuni rinnovi chiave in casa rossonera. Ilha l’opzione per portare il contratto di Stefano, al momento legato solo fino a giugno, al 2024 ed è chiaro che lo farà. Da capire solamente quando Cardinale vorrà far scattare l’opzione. Lo scorso anno,firmò a novembre, è possibile che questa volta arrivi un annuncio in inverno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

