(Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ilsalva l'ambiente e fa risparmiare energia. Grazie al, infatti, sono state risparmiate 520.000di materia prima vergine e sono state evitate 879.000di emissioni di Co2. Questi alcuni dati che emergono dal Rapporto di Sostenibilità 2021 di Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, ile il recupero degli imballaggi in, presentato oggi a Roma nel corso di un convegno dal titolo “Il valore dele del recupero degli imballaggi inper il sistema nazionale – Rapporto di sostenibilità 2021: l'impegno del Consorzio per l'ambiente, il lavoro e l'innovazione”. Grazie a una sempre crescente attività di raccolta e ...

ErasmoDAngelis : RT @erealacci: L’Italia è il Paese ???? con il più alto tasso di riciclo sul totale dei rifiuti speciali e urbani (79,4%), un valore superior… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Rifiuti, con il riciclo della plastica -879mila tonnellate Co2 - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il riciclo della plastica salva l’ambiente e fa risparmiare energia. Grazie al riciclo, infatti,… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Rifiuti, con il riciclo della plastica -879mila tonnellate Co2 -… - ItaliaNotizie24 : Rifiuti, con il riciclo della plastica -879mila tonnellate Co2 -

Italpress

... poiché non sono compatibiliil servizio di raccolta deiUrbani gestito dagli enti locali, devono pertanto essere smaltiti autonomamente dal produttore comespeciali come gli ......energetico di una media del 30% entro il 2030 (prendendo come termine di riferimento i consumi del 2019 di dispositivianaloghe specifiche tecniche). Per affrontare il problema dei... Rifiuti, con il riciclo della plastica -879mila tonnellate Co2 Agenzia di stampa Italpress ROMA (ITALPRESS) – Il riciclo della plastica salva l’ambiente e fa risparmiare energia. Grazie al riciclo, infatti, sono state ...Ad Acciaroli il primo impianto in Europa per il trattamento di Posidonia oceanica a cura della società startup Miras Energia.