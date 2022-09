Ricordi Ilaria Spada di ”Un ciclone in famiglia”? Ecco com’è oggi (Foto) (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilaria Spada è diventata nota al pubblico del piccolo schermo per aver recitato nell’amata serie TV ”Un ciclone in famiglia” andata in onda dal 2005 al 2008 su Canale 5. Nel corso della sua gloriosa carriera d’artista, Ilaria ha lavorato anche in teatro, prendendo parte allo spettacolo: ”Pipino il breve”. La domanda che però molti italiani si saranno posti in questi anni è la seguente: ”com’è diventata Ilaria Spada”? Scopriamolo insieme. Ilaria Spada, com’è cambiata con il tempo la protagonista di ”Un ciclone in famiglia”? (Foto) Ilaria Spada, L’attrice di ”Un ciclone in famiglia”, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 settembre 2022)è diventata nota al pubblico del piccolo schermo per aver recitato nell’amata serie TV ”Unin” andata in onda dal 2005 al 2008 su Canale 5. Nel corso della sua gloriosa carriera d’artista,ha lavorato anche in teatro, prendendo parte allo spettacolo: ”Pipino il breve”. La domanda che però molti italiani si saranno posti in questi anni è la seguente: ”diventata”? Scopriamolo insieme.cambiata con il tempo la protagonista di ”Unin”? (, L’attrice di ”Unin”, ...

CYNM00N_ : @flowyrus @tenerifelouiss perché tu me l’hai fatto il video mentre mi dava il pugnetto? ILARIA MA TI RICORDI IN CHE CONDIZIONI STAVAMO - Ilaria_Notaro : RT @leperlediglo: mi sono appena ricordata che Pupo faceva l'opinionista, vedete come la mente umana rimuove i ricordi traumatici - Lorymacchi98 : Oddio questi ricordi Ilaria alla conduzione tutto così perfetto #GFVip - Latraveleuse19 : @ilariami1 Ricordi benissimo ?????????????? cara Ilaria ??!! Grazie mille ???????? - lapartesinistra : @FuryBionda @schiva_questa @L_Apostata Ricordi la storia di Ilaria Cucchi? Lei è andata ai giornali ma contemporane… -