Ricordi Federico Rizzo di “Nonno Felice”? Come è oggi (FOTO). Incredibile! (Di giovedì 22 settembre 2022) Mitica la serie TV “Nonno Felice” con Gino Bramieri! Federico Rizzo interpretava il suo nipotino, Federico Malinverni. Com’è ora? Fa ancora l’attore? E’ parecchio che non si vede né in televisione né al cinema … Federico Rizzo di “Nonno Felice”: com’è diventato (FOTO)? La sua carriera Federico Rizzo oggi ha 41 anni (è nato il 14 agosto del 1981 a Frosinone). Ecco il confronto tra com’era e com’è. A parte i capelli rossi e poco altro, ci sembra veramente irriconoscibile! Non è strano, però, visto che all’epoca di “Nonno Felice” aveva tra i 12 e i 14 anni … Prima di scoprire che cosa sta facendo ora, raccontiamo un po’ il suo percorso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 settembre 2022) Mitica la serie TV “” con Gino Bramieri!interpretava il suo nipotino,Malinverni. Com’è ora? Fa ancora l’attore? E’ parecchio che non si vede né in televisione né al cinema …di “”: com’è diventato ()? La sua carrieraha 41 anni (è nato il 14 agosto del 1981 a Frosinone). Ecco il confronto tra com’era e com’è. A parte i capelli rossi e poco altro, ci sembra veramente irriconoscibile! Non è strano, però, visto che all’epoca di “” aveva tra i 12 e i 14 anni … Prima di scoprire che cosa sta facendo ora, raccontiamo un po’ il suo percorso ...

