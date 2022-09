Ricordi Benedetta Massola Taliacarne (Lisa) di ”Un ciclone in famiglia” (Foto)

(Di giovedì 22 settembre 2022)è diventata nota al pubblico del piccolo schermo per aver interpretato il personaggio diFumagalli, nell’amata serie TV ”Unin” andata in onda dal 2005 al 2008 su Canale 5. Nel corso della sua carriera d’artista ha lavorato anche ad alcuni videoclip: ”L’amore è un fiore”, ”Goodbye”. La domanda che molti italiani si saranno posti in questi anni è la seguente: ”Com’è diventataFumagalli di Unin”? Scopriamolo insieme., com’è cambiata con il passare del tempo la protagonista di ”Unin”? (...

La Nuova Provincia - Asti

Percorrendo, come in una macchina del tempo spinta dalla la forza dei, a viaggiare da un'... sarà invecePorcaroli sarà Adele figlia di Marco a interpretare 'l'Innominabile' Duccio, l'...... con quale armonia, con qualepace, i suoi pianeti figli si muovono intorno a lui, ... Nel silenzio di tanti. Pur se l'estate è finita. T'amo ancor. (Si è spento il sole Vinicio ... A Castagnole Lanze l’omaggio al maestro Saglietti con la nipote Benedetta, la musica che li lega e Beethoven Benedetta Massola Taliacarne è diventata nota al pubblico del piccolo schermo per aver interpretato il personaggio di Lisa Fumagalli, nell’amata serie TV ”Un ciclone in famiglia” andata in onda dal 20 ...Sono trascorsi più di tredici anni da quel 27 Gennaio 2009 quando Mino Reitano partì per il suo ultimo viaggio. Da allora il ricordo di uno dei più apprezzati interpreti della musica melodica è sempre ...