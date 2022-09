Ricordi Amedeo Letizia de “I ragazzi del muretto”? Ecco come è oggi FOTO Incredibile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 22 settembre 2022) Nel cast della serie cult Anni Novanta “Idel“, c’era anche. Ricordate questo attore? Interpretava Gigi Marotta, un bel ragazzo che teneva molto al suo aspetto fisico (era un habituè della palestra) e buono nonostante l’apparenza. Il suo cuore batteva costantemente per Debora Sacchetti (interpretata per due stagioni da Cecilia Dazzi e nella terza ed ultima da Irene Grazioli), la quale per lungo tempo l’aveva considerato solo un amico … Poi però iniziava a guardarlo con occhi diversi! Nella seconda stagione, Gigi faceva inoltre una sconvolgente scoperta sulle proprie origini … Da allora ne è passata tanta di acqua sotto i ponti … Che fine ha fatto? Com’è diventato? Vederlo vi sorprenderà!de ...