Ricordate Alberto Rossi de “I ragazzi del muretto” Ecco come è oggi (FOTO). Incredibile!

(Di giovedì 22 settembre 2022) La serie TV “Idel” è stata una delle prime esperienze di diversi attori. Per esempio di, che nella prima e nella seconda stagione aveva interpretato Matteo “Mitzi” Sormani (nella terza era stato sostituito da Ettore Bassi). Era un ragazzo che non andava più a scuola, dato che era più grande del gruppo di liceali, elavoro faceva un po’ di tutto. Inizialmente abitava col padre, poi ha cominciato a vivere per conto suo e infine ha convissuto con la fidanzata Elena, da cui ha avuto un figlio. Mitzi era sicuramente uno dei protagonisti maschili più carini … Com’è ora colui che lo interpretava? Scopriamolo insieme, più qualche notizia sulla sua carriera!de “Idel” ...

alberto_olivari : RT @RenatoSouvarine: Ricordate che, il 24 Settembre, con decreto PdR, vengono assegnati i 'Poteri Speciali' al PdC dimissionario in caric… - alberto_parini : RT @lorenzdonofrio: Vi ricordate, negli ultimi giorni, quelli della CONTROFFENSIVA UCRAINA? Quelli che 'La Russia sta perdendo'? Andatevel… - toso_alberto : RT @boni_castellane: Vi ricordate quando la Bonino si è vantata di aver preso soldi da Soros? - Giusepp55986199 : Se vi ricordate un famoso film con Alberto Sordi . Titolo del film finché c'è guerra si vendono armi ! Più o meno i… - RebeccaShanti : RT @so_sconnessa: ma vi ricordate quel lontano periodo in cui alberto faceva gli audio su twitter -

la Repubblica

Ha arricchito il cinema - Venga a prendere il caffé da noi (Lattuada, 1970) - ha nobilitato la musica d'autore -Ah, che bell'o cafè, pure in carcere 'o sanno fa, co' a ricetta ch'a Ciccirinella compagno di cella, c'ha dato mammà (Fabrizio De ...... ha confessato a Cristina Quarante eDe Pisis. Patrizia Rossetti confessione choc al GF/ "... Eche io un lavoro ce l'ho. Pensa che se lui mi avesse detto di no o avesse messo paletti ... Nero, bollente, solidale: tutto il caffè di Terra Madre La serie TV 'I ragazzi del muretto' è stata una delle prime esperienze di diversi attori. Per esempio di Alberto Rossi, che nella prima e nella seconda stagione aveva interpretato Matteo 'Mitzi' Sorma ...Nel IV e III secolo a.C. due grandi città dell’Occidente Greco, Taranto in Italìa e Siracusa in Sikelìa erano fra le massime potenze del Mediterraneo: politiche, militari, economiche e culturali. Eran ...