Repubblica è fuori di testa | “Autunno al freddo | pagheremo tanto il gas | ma saremo felici”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set –ora fa propaganda direttamente per la miseria. Non solo: ci invita a provare una sottospecie dità che ci porterà la miseria stessa, dettata dalle stagioni fredde, da vivere a consumo ridotto di gas e luce, a causa del caro energia. Una povertà non ancora certa, ma altamente probabile. Ma incredibilmente gratificante, secondo qualcuno.e la propaganda per la miseria Perla sintesi è “viva la miseria”. Il delirante articolo pubblicato quest’oggi, in buona sostanza, afferma questo. Una esaltazione degli stenti in arrivo per il caro energia che ha del demenziale e anche del grottesco. La società è piena di tonti, per carità, per cui non dubitiamo (per quanto la cosa susciti amarezza) che qualche disagiato si fara pure ammaliare dallo scritto di Francesco Piccolo, ...