Renzi “Letta lascerà la segreteria del Pd dopo il risultato del voto” (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “C'è una possibilità che Meloni non vada al governo? Se noi facciamo più del 10%, poi se vince Meloni, mi auguro di no, siamo disponibili a lavorare con lei e tutti gli altri sulle riforme costituzionali, con tutti M5S, PD, Letta credo di no perchè lascerà la segreteria del PD dopo il risultato del voto di domenica”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Coffee break”, La7. Il senatore di IV ha poi ricordato che “Letta è stato mandato a casa perchè ha aumentato le tasse è stato l'ultimo premier che ha aumentato le tasse” ha aggiunto. foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “C'è una possibilità che Meloni non vada al governo? Se noi facciamo più del 10%, poi se vince Meloni, mi auguro di no, siamo disponibili a lavorare con lei e tutti gli altri sulle riforme costituzionali, con tutti M5S, PD,credo di no perchèladel PDildeldi domenica”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, ospite di “Coffee break”, La7. Il senatore di IV ha poi ricordato che “è stato mandato a casa perchè ha aumentato le tasse è stato l'ultimo premier che ha aumentato le tasse” ha aggiunto. foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

FrancescoBonif1 : Letta è ossessionato dall’odio personale: anche a Livorno attacca Renzi e i fiorentini. Ormai è un caso particolare… - demagistris : Il segretario NATO ordina di mandare più armi in Ucraina e produrne ancora di più e dice è come per i vaccini in pa… - christianrocca : @mrctrdsh @guidotweet Marco, ti ricordi quando Letta e Bonino hanno posto il veto miserabile su Renzi e poi tentato… - Gurma73 : RT @GnocchiGene: Subito dopo i primi exit-poll!!! Scegli il Nulla!!! Consegna immediata!! #22settembre #IlNulla #elezionipolitiche2022 #mel… - Gianna47428351 : RT @NatMarmo: Letta dice che il PD parla ai giovani e ai lavoratori. Balle. Renzi parla ai giovani, attraverso la cultura. Renzi parla ai l… -