“Renzi ha preso 40 mila euro dall’azienda russa Delimobil”

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 settembre 2022) Secondo quanto riporta oggi Il Fatto Quotidiano, Matteoavrebbe percepito legalmente una cifra vicina ai 40dalla, aziendache lo vedeva nel Cda fino a qualche mese fa. Esattamente fino all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin quando il leader di Italia Viva decise di dare le dimissioni immediate. L’azienda, attiva nei servizi di car-sharing, è controllata da Vincenzo Trani, italiano residente a Mosca.è rimasto nel Cda per sette mesi. Il Fatto Quotidiano scrive che i tre anni di lavoro gli avrebbero reso, qualora fosse rimasto nel Cda, tra i 200 e i 230. Secondo il prospetto presentato daalla Sec per la quotazione in Borsa, i compensi per gli amministratori ...