Renzi celebra l’Italia che lavora e che rifiuta l’assistenzialismo

«Dovete scegliere chi sta dalla parte del lavoro perché l'impresa non è un suppellettile. C'è chi vuole abolire la ricchezza e chi vuole dare un futuro all'Italia, perciò votate con la testa». Il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, di fronte alla platea di Confcommercio Milano gremita con almeno 500 imprenditori, si è confrontato con i rappresentanti del terzo settore e ha raccontato la sua idea di Paese dinamico, all'avanguardia e impregnato di spirito imprenditoriale. «l'Italia, in parte, è causa della propria disgrazia – ha detto Renzi in apertura – il problema sono stati tutti i no di una certa politica». Le responsabilità – dalla carenza di infrastrutture alla mancanza di manodopera, dalle lentezze burocratiche alla ancora insufficiente digitalizzazione di piccole e medie imprese – va attribuita, secondo il ...

