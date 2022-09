Regionali, arresti domiciliari in Sicilia per candidata FdI (Di giovedì 22 settembre 2022) La candidata alle Regionali in Sicilia di FdI, Barbara Mirabella, è stata posta oggi ai domiciliari per corruzione dalla squadra mobile su disposizione del Gip di Catania. Nell`indagine della Procura di Catania che coinvolge Mirabella, ex assessore comunale alla Cultura nella giunta di Salvo Pogliese, sono coinvolti anche l’ex rettore dell’Università di Catania Francesco Basile e l’imprenditore Giovanni Trovato, sospesi dall'attività per un anno. Basile era già stato indagato per associazione a delinquere nel 2019, a margine dell’operazione "Università bandita", che lo vedeva coinvolto come rettore dell’Università di Catania per aver truccato concorsi. Il 2 luglio 2019 si dimise da rettore.I fatti che hanno determinato l'emissione dell'ordinanza sono emersi nell'ambito di una complessa attività investigativa, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) Laalleindi FdI, Barbara Mirabella, è stata posta oggi aiper corruzione dalla squadra mobile su disposizione del Gip di Catania. Nell`indagine della Procura di Catania che coinvolge Mirabella, ex assessore comunale alla Cultura nella giunta di Salvo Pogliese, sono coinvolti anche l’ex rettore dell’Università di Catania Francesco Basile e l’imprenditore Giovanni Trovato, sospesi dall'attività per un anno. Basile era già stato indagato per associazione a delinquere nel 2019, a margine dell’operazione "Università bandita", che lo vedeva coinvolto come rettore dell’Università di Catania per aver truccato concorsi. Il 2 luglio 2019 si dimise da rettore.I fatti che hanno determinato l'emissione dell'ordinanza sono emersi nell'ambito di una complessa attività investigativa, ...

