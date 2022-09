Reazione a Catena | le varesotte vincono ancora grazie alla loro ' posizione'

KRISKSB : @AxiaFel Ricordiamoci le parole di Putin dl discorso pronunciato all'avvio dell'operazione speciale il 24febbraio '… - vmpkatz : voglio andare a reazione a catena ma poi ricordo di avere una preparazione come studente del liceo artistico - MikyS03 : @potterhead_1000 Ah, non sapevo. Comunque se tornasse a reazione a catena sarebbe un'ottima notizia ???? - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: Le tre e un quarto, montepremi e parola vincente di giovedì 22 settembre 2… - noiamortaIe : e quando le tre e un quarto ovvero le mie campionesse™ spegneranno le luci dello studio di questa edizione di reazione a catena allora cosa -

Grande ansia negli ultimi secondi della puntata diandata in onda oggi, giovedì 22 settembre 2022, per Elisa, Carolina e Letizia, le Tre e un Quarto, campionesse in carica ormai da un bel po': poco prima di scoprire se la risposta da ..., Le Tre e un quarto contro I Fuori Fase nella puntata del 22 settembre 2022 La puntata didel 22 settembre 2022 ritrova le campionesse in carica Le Tre e un quarto ...Attimi di panico al gioco finale per le Tre e un Quarto, Marco Liorni: "Tra le parole dette..." Grande ansia negli ultimi secondi della puntata di ...Le tre ragazze della nostra provincia, alla decima serata da campionesse di Reazione a catena su Rai 1, si aggiudicano il montepremi dell'ultimo gioco e continuano a farsi amare da tutta Italia ...