Ragazzina 14enne violentata dal suo allenatore di nuoto | ”Mi ha spinto sul letto e mi ha messo le mani sotto i vestiti”

(Di giovedì 22 settembre 2022) Roma. Lei si fidava del suo. Era come una seconda famiglia. Chi pratica sport con passione e dedizione lo sa bene. L’è una figura di riferimento, grazie alla quale superare paure, ansie da prestazione e soprattutto crescere emotivamente. Tutto questo ha giocato a suo sfavore, perché si è fidata troppo, ed è finita male. Lache accusa l’di violenza sessuale Ad un passo da una gara importante, lui, l’, le aveva detto che voleva parlarle della gara, darle dei consigli su come affrontare al meglio la competizione che l’attendeva. Lei si è fidata. E così, dopo averla condotta nella sua camera d’albergo ha iniziato a farle delle domande intime e con la pressione del suo corpo l’ha spinta sul, mettendole le...

CorriereCitta : Ragazzina 14enne violentata dal suo allenatore di nuoto: ”Mi ha spinto sul letto e mi ha messo le mani sotto i vest… -

umbriaON

Si chiama Rebecca,di Città di Castello (residente in centro storico), e al momento - alle ... magari con una foto, così da capire se sia effettivamente lei oppure un'altrache le ...Allora laaveva soltanto 14 anni. L'appello per la 14enne Rebecca: «Scomparsa da martedì, aiutatemi a trovarla» Roma. Lei si fidava del suo allenatore. Era come una seconda famiglia. Chi pratica sport con passione e dedizione lo sa bene. L’allenatore è una figura di riferimento, grazie alla quale superare paure ...Ritrovata sana e salva la 14enne che ha tenuto col fiato sospeso genitori e forze dell’ordine. Aveva fatto perdere le proprie tracce martedì ...