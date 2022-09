Quei semafori rossi contro l'energia green (Di giovedì 22 settembre 2022) Se l’Italia rimarrà al freddo, si deve anche ai vari progetti di elettricità «verde» osteggiati dagli ambientalisti o bloccati per motivi paesaggistici. Eppure, senza veti, l’autonomia dal gas sarebbe più vicina. Tuscania è un piccolo comune di poco più di 8 mila anime in provincia di Viterbo, nella Tuscia. Qui sarebbe dovuto nascere un impianto eolico composto da 16 pale alte 250 metri che avrebbero garantito una potenza complessiva di 90 Megawatt. Il condizionale, però, è d’obbligo: sin da subito comitati locali, ambientalisti e amministrazione si sono opposti all’opera. La ragione? Non si può deturpare il territorio mettendo a rischio l’economia agricola di quella zona. Addirittura è stata presentata un’interrogazione parlamentare, rivolta ai ministri Dario Franceschini e Roberto Cingolani, in cui si chiede che «la tutela del paesaggio prevalga su ogni altro interesse». Spostiamoci ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 settembre 2022) Se l’Italia rimarrà al freddo, si deve anche ai vari progetti di elettricità «verde» osteggiati dagli ambientalisti o bloccati per motivi paesaggistici. Eppure, senza veti, l’autonomia dal gas sarebbe più vicina. Tuscania è un piccolo comune di poco più di 8 mila anime in provincia di Viterbo, nella Tuscia. Qui sarebbe dovuto nascere un impianto eolico composto da 16 pale alte 250 metri che avrebbero garantito una potenza complessiva di 90 Megawatt. Il condizionale, però, è d’obbligo: sin da subito comitati locali, ambientalisti e amministrazione si sono opposti all’opera. La ragione? Non si può deturpare il territorio mettendo a rischio l’economia agricola di quella zona. Addirittura è stata presentata un’interrogazione parlamentare, rivolta ai ministri Dario Franceschini e Roberto Cingolani, in cui si chiede che «la tutela del paesaggio prevalga su ogni altro interesse». Spostiamoci ...

