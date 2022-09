Quattro terremoti in Italia in un giorno: ecco perché non c'è nessuna relazione tra loro (Di giovedì 22 settembre 2022) La giornata dell'Italia è stata segnata da una successione di scosse sismiche. La terra ha tremato più volte, scuotendo a distanza di poche ore Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia-Romagna. Si tratta di terremoti troppo distanti tra loro per avere un collegamento, come spiega il sismologo Carlo Meletti, della sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (Ingv): "Non c'è alcuna relazione: le distanze fra i luoghi in cui sono avvenuti i terremoti sono di centinaia di chilometri, troppi perché possa esserci un nesso". "Negli ultimi tre mesi abbiamo avuto in Italia solo una scossa di magnitudo superiore a 4: di fatto, avere due terremoti importanti nello stesso giorno è solo una variazione statistica", ha aggiunto ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) La giornata dell'è stata segnata da una successione di scosse sismiche. La terra ha tremato più volte, scuotendo a distanza di poche ore Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia-Romagna. Si tratta ditroppo distanti traper avere un collegamento, come spiega il sismologo Carlo Meletti, della sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (Ingv): "Non c'è alcuna: le distanze fra i luoghi in cui sono avvenuti isono di centinaia di chilometri, troppipossa esserci un nesso". "Negli ultimi tre mesi abbiamo avuto insolo una scossa di magnitudo superiore a 4: di fatto, avere dueimportanti nello stessoè solo una variazione statistica", ha aggiunto ...

