Quanto guadagna Orietta Berti come opinionista al Gf vip? (Di giovedì 22 settembre 2022) Orietta Berti, sapere Quanto guadagna come opinionista del Gf vip? La cantante aveva ammesso di aver accettato la proposta per i soldi: ecco la cifra incredibile che le ha offerto Mediaset. Il reality è iniziato e Orietta ha debuttato nello studio di Alfonso Signorini accanto a Sonia Bruganelli. La Berti ha già conquistato tutti con la sua simpatia e sembra il ruolo dell’opinionista le calzi a pennello: il conduttore ha ammesso di averla voluta per dare “un tocco di dolcezza”. foto AnsaIl Gf vip è iniziato e già ha fatto il pieno di ascolti; anche sul web gli utenti stanno già commentando le prime dinamiche che si stanno delineando nella Casa. A commentarle in studio, quest’anno sarà ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 settembre 2022), saperedel Gf? La cantante aveva ammesso di aver accettato la proposta per i soldi: ecco la cifra incredibile che le ha offerto Mediaset. Il reality è iniziato eha debuttato nello studio di Alfonso Signorini accanto a Sonia Bruganelli. Laha già conquistato tutti con la sua simpatia e sembra il ruolo dell’le calzi a pennello: il conduttore ha ammesso di averla voluta per dare “un tocco di dolcezza”. foto AnsaIl Gfè iniziato e già ha fatto il pieno di ascolti; anche sul web gli utenti stanno già commentando le prime dinamiche che si stanno delineando nella Casa. A commentarle in studio, quest’anno sarà ...

Tarqinio69 : Parlate dei bilanci della Russia e a quanto è arrivata l'inflazione e quanto ci sta costando mentre la Russia conti… - angelodellamore : @laperlaneranera 1 perché sbarcano da noi? 2 chi ha interesse a sbarcarli da noi? 3 chi ci guadagna e quanto? Chi c… - alfy_safe : @ArturoPanebian1 È inutile che giri intorno, non mi hai risposto alla domanda. Magari il tuo cervello fa fatica a c… - SILVESTROSCHIAV : RT @benedettoanna54: @Controcorrentv @SabrinaScampini Non capisco cosa ha da ridere la bionda slavata, mi piacerebbe sapere che lavoro fa,… - maugiu24 : @NicolaPorro Schema porro - fare scrivere (con nome) post ad altri per NON assumersi la responsabilità di quanto sc… -