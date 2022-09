Quando rientra Politano? L’annuncio in diretta del medico della Nazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) L’infortunio di Matteo Politano è l’unica cattiva notizia che il Napoli si porta dalla sfida di domenica contro il Milan. L’attaccante ex Inter e Sassuolo è stato uno dei migliori in campo, nonostante la sostituzione anticipata a causa del problema alla caviglia, patito dopo un contrasto nel corso del secondo tempo. Il calciatore, in un primo momento aggregato anche al ritiro della Nazionale prima del ritorno a Napoli, ha subito una “distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro“, stando al comunicato del club azzurro. A fare il punto della situazione, è il medico della Nazionale Enrico Castellacci ai microfoni di Marte Sport Live. Prof. CastellacciDi seguito, quanto evidenziato: “Politano ovrebbe stare fermo per circa due ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 settembre 2022) L’infortunio di Matteoè l’unica cattiva notizia che il Napoli si porta dalla sfida di domenica contro il Milan. L’attaccante ex Inter e Sassuolo è stato uno dei migliori in campo, nonostante la sostituzione anticipata a causa del problema alla caviglia, patito dopo un contrasto nel corso del secondo tempo. Il calciatore, in un primo momento aggregato anche al ritiroprima del ritorno a Napoli, ha subito una “distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro“, stando al comunicato del club azzurro. A fare il puntosituazione, è ilEnrico Castellacci ai microfoni di Marte Sport Live. Prof. CastellacciDi seguito, quanto evidenziato: “ovrebbe stare fermo per circa due ...

