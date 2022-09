Putin mobilita 300.000 riservisti ed evoca il nucleare (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo settimane di riflessione, voci incontrollate e smentite, Vladimir Putin ha preso la sua decisione. I russi sono chiamati alla mobilitazione, anche se "parziale" e finora limitata a 300mila ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo settimane di riflessione, voci incontrollate e smentite, Vladimirha preso la sua decisione. I russi sono chiamati allazione, anche se "parziale" e finora limitata a 300mila ...

mauroberruto : #Putin mobilita i riservisti, libera criminali per mandarli al fronte, evoca la soluzione atomica. Lui è questo, ma… - NicolaPorro : ?? Putin mobilita i riservisti e non esclude l'arma atomica. Ecco l’intervento integrale ???? - ilfoglio_it : La mobilitazione parziale annunciata da Putin aumenta l'intensità della guerra ora che l'Ucraina ha riconquistato a… - micheladania : RT @ErmannoKilgore: Il risultato delle strategie demenziali guerrafondaie europee e USA, se la Russia si sfalda non vincerà l’Occidente ma… - marinellafly12 : RT @ErmannoKilgore: Il risultato delle strategie demenziali guerrafondaie europee e USA, se la Russia si sfalda non vincerà l’Occidente ma… -