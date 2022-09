Putin ha fagocitato l’agenda Su Meloni all’estero c’è stupore | parola di Sorgi

(Di giovedì 22 settembre 2022) Dalla prospettiva londinese, il caleidoscopio sulla campagna elettorale italiana restituisce l’immagine di caos variopinto che si appresta al silenzio prima delle urne. Marcello, notista politico e già direttore de La Stampa osserva gli ultimi scontri tra i leader dei partiti con un lieve disgusto, ma senza troppa preoccupazione. Mentre sulle parole die sulla volontà dichiarata dallo zar di richiamare trecentomila riservisti si addensa più di un interrogativo. Il Cremlino ordina la mobilitazione di forze militari e invoca l’atomica. Joe Biden parla di violazioni ai principi dell’Onu. Come si presenta la nuova fase dell’aggressione russa all’Ucraina? Sumi pare sia opinione diffusa che sia sempre più in difficoltà. Sennò non si spiegherebbe l’appello lanciato ai riservisti. Tanto più che sarà un’operazione tutt’altro ...

