“Putin? Ecco che cosa smuove gli italiani”. L'analisi di Sallusti verso il voto (Di giovedì 22 settembre 2022) “Non votate gli amici di Vladimir Putin”. Le parole di Enrico Letta, segretario del Pd, danno l'assist a Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, talk show serale di Rete4, per interrogare Alessandro Sallusti: “Il voto interno delle elezioni del 25 settembre può essere influenzato dalla questione russa?”. Il direttore di Libero è chiaro nella sua risposta data nel corso della puntata del 21 settembre: “Incide in minima parte. Di cosa fa Viktor Orban o di cosa fa Putin non interessa, sono alle prese con problemi ben più contingenti, non dico più importanti. Il voto sarà indirizzato in base al reddito di cittadinanza, in base a chi abbasserà le bollette, in base a chi non farà pagare le multe, siamo un paese così, c'è - conclude Sallusti ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) “Non votate gli amici di Vladimir”. Le parole di Enrico Letta, segretario del Pd, danno l'assist a Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, talk show serale di Rete4, per interrogare Alessandro: “Ilinterno delle elezioni del 25 settembre può essere influenzato dalla questione russa?”. Il direttore di Libero è chiaro nella sua risposta data nel corso della puntata del 21 settembre: “Incide in minima parte. Difa Viktor Orban o difanon interessa, sono alle prese con problemi ben più contingenti, non dico più importanti. Ilsarà indirizzato in base al reddito di cittadinanza, in base a chi abbasserà le bollette, in base a chi non farà pagare le multe, siamo un paese così, c'è - conclude...

