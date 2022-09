Putin e l’atomica: stavolta siamo davvero vicini alla terza guerra mondiale (Di giovedì 22 settembre 2022) C’era tanta attesa per il discorso alla Federazione di Putin, ma credo nessuno ne abbia capito in Italia la portata. Lo si metterà insieme agli altri, riportando i dati negativi delle borse e domani lo si sarà già dimenticato. Eppure in nessun discorso precedente aveva denunciato con tanta insistenza la Nato, in nessun discorso precedente aveva detto che la Nato di fatto già combatte in Ucraina contro i russi, ritenendola diretta responsabile di quello che accade in Donbass. Putin dice che l’Occidente ha ormai passato tutti i limiti, è qui chiaro il riferimento al premier inglese con le sue irresponsabili minacce nucleari. È chiaro che la Russia ora reagirà, difendendo la propria sovranità. Perché questo richiamo? Ma è evidente: i referendum annunciati mirano alla annessione alla Russia dei territori ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 22 settembre 2022) C’era tanta attesa per il discorsoFederazione di, ma credo nessuno ne abbia capito in Italia la portata. Lo si metterà insieme agli altri, riportando i dati negativi delle borse e domani lo si sarà già dimenticato. Eppure in nessun discorso precedente aveva denunciato con tanta insistenza la Nato, in nessun discorso precedente aveva detto che la Nato di fatto già combatte in Ucraina contro i russi, ritenendola diretta responsabile di quello che accade in Donbass.dice che l’Occidente ha ormai passato tutti i limiti, è qui chiaro il riferimento al premier inglese con le sue irresponsabili minacce nucleari. È chiaro che la Russia ora reagirà, difendendo la propria sovranità. Perché questo richiamo? Ma è evidente: i referendum annunciati miranoannessioneRussia dei territori ...

