Putin con le spalle al muro minaccia la guerra atomica (Di giovedì 22 settembre 2022) Il volto che trasuda determinazione, lo sguardo rivolto dritto dritto alla telecamera e la solita retorica militarista. All’apparenza l’ultimo messaggio di Vladimir Putin con cui ha annunciato la mobilitazione militare parziale, ossia ha richiamato al fronte 300mila riservisti, non ha nulla di diverso dal video con cui, a fine febbraio, annunciava l’inizio di quella che ha sempre definito come “un’operazione speciale”. La mobilitazione parziale annunciata ieri da Putin è una mossa disperata che sembra non accontentare nessuno Eppure di acqua sotto i ponti ne è passata molta e lo zar, malgrado tenti con ogni suo muscolo facciale di apparire risoluto e sicuro come se tutto stesse andando secondo i piani, è alle prese con una probabile disfatta. Del resto soltanto sette mesi fa la Russia era vista come una superpotenza destinata a far un sol boccone ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Il volto che trasuda determinazione, lo sguardo rivolto dritto dritto alla telecamera e la solita retorica militarista. All’apparenza l’ultimo messaggio di Vladimircon cui ha annunciato la mobilitazione militare parziale, ossia ha richiamato al fronte 300mila riservisti, non ha nulla di diverso dal video con cui, a fine febbraio, annunciava l’inizio di quella che ha sempre definito come “un’operazione speciale”. La mobilitazione parziale annunciata ieri daè una mossa disperata che sembra non accontentare nessuno Eppure di acqua sotto i ponti ne è passata molta e lo zar, malgrado tenti con ogni suo muscolo facciale di apparire risoluto e sicuro come se tutto stesse andando secondo i piani, è alle prese con una probabile disfatta. Del resto soltanto sette mesi fa la Russia era vista come una superpotenza destinata a far un sol boccone ...

