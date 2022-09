Pure il Vaticano si prepara al voto: i cardinali bocciano il Pd e preferiscono Calenda. Destra in minoranza e la Cei stavolta è neutrale (Di giovedì 22 settembre 2022) C’è chi lo ha ribattezzato “il Papa contiano” o addirittura “grillino di sinistra” per la sua affinità sui temi sociali con le politiche del Movimento 5 Stelle: ambiente, disoccupazione e lotta a corruzione e mafia. Ed è innegabile che la sintonia tra Francesco e l’ex premier Giuseppe Conte sia stata forte, soprattutto durante i due anni intensi della pandemia. Sintonia che paradossalmente è mancata con l’ex allievo dei gesuiti Mario Draghi, anche a causa dell’inquilino uscente di Palazzo Chigi che non ha saputo costruire un rapporto diretto e informale con Bergoglio, cosa che il Pontefice argentino predilige. Il Papa segue con attenzione l’evolversi della politica italiana e attende di conoscere il risultato del voto. Dal suo entourage invitano a diffidare di chi descrive un Francesco distaccato dalla vita politica del Paese. Una cosa è la neutralità, che Bergoglio ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) C’è chi lo ha ribattezzato “il Papa contiano” o addirittura “grillino di sinistra” per la sua affinità sui temi sociali con le politiche del Movimento 5 Stelle: ambiente, disoccupazione e lotta a corruzione e mafia. Ed è innegabile che la sintonia tra Francesco e l’ex premier Giuseppe Conte sia stata forte, soprattutto durante i due anni intensi della pandemia. Sintonia che paradossalmente è mancata con l’ex allievo dei gesuiti Mario Draghi, anche a causa dell’inquilino uscente di Palazzo Chigi che non ha saputo costruire un rapporto diretto e informale con Bergoglio, cosa che il Pontefice argentino predilige. Il Papa segue con attenzione l’evolversi della politica italiana e attende di conoscere il risultato del. Dal suo entourage invitano a diffidare di chi descrive un Francesco distaccato dalla vita politica del Paese. Una cosa è la neutralità, che Bergoglio ha ...

