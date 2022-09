Psr Campania, al via tre bandi per 63 milioni: domande entro il 7 novembre (Di giovedì 22 settembre 2022) La Regione Campania ha approvato nell’ambito del periodo transitorio del Psr tre bandi appartenenti a tre diverse tipologie di intervento per un totale di 63 milioni di euro. Si tratta, nello specifico, delle tipologie d’intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” (con una dotazione di 20 milioni); 5.1.1 “Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale” – azione B “Riqualificazione ambientale di fossi e/o canali consortili” (15 milioni); 4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agro-industriali” (28 milioni). Per tutti i bandi il termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno sul portale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) La Regioneha approvato nell’ambito del periodo transitorio del Psr treappartenenti a tre diverse tipologie di intervento per un totale di 63di euro. Si tratta, nello specifico, delle tipologie d’intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” (con una dotazione di 20); 5.1.1 “Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale” – azione B “Riqualificazione ambientale di fossi e/o canali consortili” (15); 4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agro-industriali” (28). Per tutti iil termine ultimo per il rilascio delledi sostegno sul portale ...

TV7Benevento : PSR CAMPANIA, 50 MILIONI PER SCORRERE GRADUATORIA PROGETTI PER INVESTIMENTI - - agronotizie : RT @mimmopelagalli: Psr Campania, giovani agricoltori: in arrivo 62 milioni di euro - mimmopelagalli : Psr Campania, giovani agricoltori: in arrivo 62 milioni di euro - agronotizie : Psr Campania, giovani agricoltori: in arrivo 62 milioni di euro - lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: PSR. @NicolaCaputo : @regionecampania virtuosa, superata soglia di disimpegno 2022 -