Provincia di Caserta, lavori di manutenzione straordinaria su due importanti arterie (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Caserta, con decreto monocratico presidenziale n. 184, ha approvato la progettazione preliminare di lavori di manutenzione straordinaria su tratti della S.P. n. 3 "Brezza" e sulla S.P. n. 249 "Brezza – Cancello Arnone", per un importo complessivo di € 433 mila. Gli interventi tecnici in programma, a valere sul finanziamento disposto per l'anno 2024, prevedono lavori di messa in sicurezza dei tratti interessati e sono indirizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità. Questi interventi in programma sono finanziati da un apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, destinato a programmi straordinari ...

