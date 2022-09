Protocollo d'intesa MAXXI- Istituto Credito Sportivo per valorizzazione cultura (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - La Presidente della Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI Secolo, Giovanna Melandri, e il Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, hanno firmato oggi a Roma un Protocollo d'intesa per collaborare a progetti e operazioni strategiche con il fine di contribuire alla ripresa economica e sociale attraverso la valorizzazione delle attività culturali nel rispetto dei valori della sostenibilità e della vivibilità dell'ambiente urbano. Il MAXXI, primo museo nazionale dedicato alla creatività contemporanea e ente di ricerca che sviluppa anche azioni di rigenerazione urbana e progettazione sostenibile e l'Istituto per Credito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - La Presidente della Fondazione– Museo nazionale delle arti del XXI Secolo, Giovanna Melandri, e il Presidente dell'per il, Andrea Abodi, hanno firmato oggi a Roma und'per collaborare a progetti e operazioni strategiche con il fine di contribuire alla ripresa economica e sociale attraverso ladelle attivitàli nel rispetto dei valori della sostenibilità e della vivibilità dell'ambiente urbano. Il, primo museo nazionale dedicato alla creatività contemporanea e ente di ricerca che sviluppa anche azioni di rigenerazione urbana e progettazione sostenibile e l'per...

