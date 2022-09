Proteste in Russia, sono oltre mille e trecento gli arrestati (Di giovedì 22 settembre 2022) sono oltre 1.300 le persone arrestate dalla polizia russa durante le Proteste, ancora in corso in Russia, contro la mobilitazione parziale annunciata ieri dal presidente Vladimir Putin. L’ong Ovd-Info ha precisato che al momento ha notizia di 1.307 persone fermate in 39 città della Russia. La città col maggior numero di arresti è Mosca, dove la polizia ha fermato 527 persone. A San Pietroburgo si registrano 480 fermi. Proteste in Russia per lo stato di mobilitazione annunciato da Putin. A Mosca e San Pietroburgo il numero più alto di fermi. La metà sono donne Sempre secondo Ovd-Info, gruppo che monitora i movimenti indipendenti in Russia, sono donne oltre la metà delle persone finora arrestate durante ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022)1.300 le persone arrestate dalla polizia russa durante le, ancora in corso in, contro la mobilitazione parziale annunciata ieri dal presidente Vladimir Putin. L’ong Ovd-Info ha precisato che al momento ha notizia di 1.307 persone fermate in 39 città della. La città col maggior numero di arresti è Mosca, dove la polizia ha fermato 527 persone. A San Pietroburgo si registrano 480 fermi.inper lo stato di mobilitazione annunciato da Putin. A Mosca e San Pietroburgo il numero più alto di fermi. La metàdonne Sempre secondo Ovd-Info, gruppo che monitora i movimenti indipendenti indonnela metà delle persone finora arrestate durante ...

