Proteste in Russia, cosa rischiano i manifestanti (Di giovedì 22 settembre 2022) Non c'è più omertà in Russia sulla guerra in Ucraina. In seguito all'annuncio del presidente russo Vladimir Putin di attivare una mobilitazione parziale dei civili per combattere sul territorio ucraino, migliaia di russi sono scesi in piazza per manifestare contro il conflitto. Circa 1300 persone sono state arrestate per avere protestato, ma nonostante la repressione sui social network sono state diffuse immagini che dimostrano lo scontento della popolazione. L'organizzazione OVD-Info sostiene che gli arresti si sono registrati in 38 città diverse della Russia, tra cui Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg, Perm', Ufa, Krasnoyarsk, ?eljabinsk e Salavat, tra le tante. Questa sarebbe l'ondata di manifestazione più importante da quando è iniziata la guerra. Secondo l'agenzia AFP, a Mosca sono state fermate almeno 50 persone nella principale strada dello ...

