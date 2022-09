Proteste e fughe da Mosca dopo l’ordine di mobilitazione parziale: oltre 1000 arresti in Russia (Di giovedì 22 settembre 2022) Almeno 1.026 persone sono state arrestate in Russia durante le manifestazioni cittadine contro la mobilitazione parziale per l’offensiva in Ucraina che ieri il presidente Vladimir Putin ha ordinato in televisione. Secondo l’organizzazione non governativa Ovd-Info, le Proteste sono nate in almeno 38 città. Sono le più grandi in Russia, da quelle successive all’annuncio dell’offensiva di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Almeno 1.026 persone sono state arrestate indurante le manifestazioni cittadine contro laper l’offensiva in Ucraina che ieri il presidente Vladimir Putin ha ordinato in televisione. Secondo l’organizzazione non governativa Ovd-Info, lesono nate in almeno 38 città. Sono le più grandi in, da quelle successive all’annuncio dell’offensiva di L'articolo proviene da Inews24.it.

