Pronti al presidenzialismo Giorgia Meloni si prende la piazza del centrodestra

(Di giovedì 22 settembre 2022) Di nuovo tutti insieme, sullo stesso palco, come non capitava dal gennaio del 2020. Dopo quasi mille giorni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si ritrovano uniti adel Popolo, a Roma, per l'evento conclusivo della campagna elettorale del. Lo stesso era capitato a Ravenna, oltre due anni fa in occasione delle regionali in Emilia Romagna. Allora finì male, con la sconfitta di Lucia Borgonzoni, mentre stavolta la vittoria sembra davvero a portata di mano. Di certo, la storicaromana conferma che ormai i rapporti di forza all'interno della coalizione sono cambiati. Il Cavaliere e il Capitano sembrano fare da 'spalla' alla, e anche il colpo d'occhio che restituisce l'evento racconta di una prevalenza di bandiere dei Fratelli d'Italia ...

Sul, ha chiarito: "Faremo una riforma in senso presidenziale delle istituzioni per ... E sull'energia, ha fatto presente che se in Europa non venisse presa una decisone "siamoa ...21.00 Meloni:,ridiamo orgoglio a Italia "Noi siamo. Lo vedrete il 25 settembre. Fino all'ultimo voto" per "restituire libertà,orgoglio e la ... Sulle riforme:anche da soli ...(Adnkronos) – “E’ arrivato il momento di non turarsi più il naso e di respirare a pieni polmoni aria di libertà, il 25 settembre non ci sarà più “l’italia che vuole la sinistra. “Sta per finire l’Ital ...La leader di Fratelli d'Italia (FdI) Giorgia Meloni, che chiaramente gioca in casa, alza la posta sul presidenzialismo: "Se gli italiani ci daranno la maggioranza - osserva dal palco - faremo una rifo ...