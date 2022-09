Principe Harry ha scoperto della morte della Regina da internet: “Nessuna chiamata dalla famiglia” (Di giovedì 22 settembre 2022) I rapporti tra il Principe Harry, Meghan Markle e la famiglia reale sono tesi da più di un anno, tanto che molti si chiedevano se il duca e la duchessa del Sussex sarebbero stati al funerale della defunta sovrana. Alla fine Harry e Meghan si sono presentati insieme alla cerimonia funebre, ma adesso spuntano dettagli scioccanti sul giorno della morte della Regina Elisabetta II. Stando all’affidabile Page Six, il Principe avrebbe scoperto della morte di sua nonna dagli articoli su internet. In tutta questa storia però c’è una nota positiva, sembra infatti che William ed ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 settembre 2022) I rapporti tra il, Meghan Markle e lareale sono tesi da più di un anno, tanto che molti si chiedevano se il duca e la duchessa del Sussex sarebbero stati al funeraledefunta sovrana. Alla finee Meghan si sono presentati insieme alla cerimonia funebre, ma adesso spuntano dettagli scioccanti sul giornoElisabetta II. Stando all’affidabile Page Six, ilavrebbedi sua nonna dagli articoli su. In tutta questa storia però c’è una nota positiva, sembra infatti che William ed ...

