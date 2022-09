Presentato alla stampa il nuovo allenatore del Benevento: Sarà Fabio Cannavaro (Di giovedì 22 settembre 2022) Riparte da Benevento l'avventura nel calcio italiano di Fabio Cannavaro. Oggi il club giallorosso ha Presentato il nuovo allenatore, l'ex campione del mondo succede sulla panchina a Fabio Caserta, e nella sua prima conferenza stampa mostra le sue idee da allenatore. "Sono stato lontano per tanto tempo, ma faccio questo lavoro già da un po' di tempo, in Cina. Devo ringraziare il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, che, sin dal primo momento mi ha fatto capire l'importanza del progetto. So che la sfida non Sarà semplice, la serie B di quest'anno è di alto livello e ci sono tante squadre che puntano alla promozione in A. L'allenatore in seconda ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 22 settembre 2022) Riparte dal'avventura nel calcio italiano di. Oggi il club giallorosso hail, l'ex campione del mondo succede sulla panchina aCaserta, e nella sua prima conferenzamostra le sue idee da. "Sono stato lontano per tanto tempo, ma faccio questo lavoro già da un po' di tempo, in Cina. Devo ringraziare il direttore sportivo del, Pasquale Foggia, che, sin dal primo momento mi ha fatto capire l'importanza del progetto. So che la sfida nonsemplice, la serie B di quest'anno è di alto livello e ci sono tante squadre che puntanopromozione in A. L'in seconda ...

CarloCalenda : Abbiamo presentato oggi un odg alla Camera per impegnare il Governo ad attivare il rigassificatore di Piombino il p… - pinapic : Oggi @carlocalenda si è svegliato e ha diffuso la querela che #Richetti ha presentato alla donna che lo accusa di m… - Open_gol : Alla procura di Roma risulta aperto un fascicolo da fine 2021, dopo che il senatore di Azione aveva presentato denu… - dei_alba : @granmartello Gente che per anni ci hanno presentato come fini intellettuali dediti alla cultura. Una manica di lec… - Cloudo06 : RT @unaacasissimo: ragaaaa albe ha presentato alex alla famiglia aiutoo???? #alexwyse -