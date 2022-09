Polonia, Von der Leyen blocca i fondi del Pnrr: «Varsavia non rispetta l’indipendenza dei giudici» (Di giovedì 22 settembre 2022) «Il governo polacco non vuole cambiare le leggi nel modo in cui abbiamo stabilito nel contratto del Pnrr per ripristinare l’indipendenza dei giudici. Perciò non possiamo erogare i fondi». A dare l’annuncio sulla stretta Ue nei confronti della Polonia è direttamente la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda a un evento in corso all’Università di Princeton negli Stati Uniti. «Next Generation Eu – ha aggiunto – è un contratto tra gli Stati membri e la Commissione. Funziona così: se fai queste riforme, avrai questi soldi dalla tua tranche. E il contratto con la Polonia prevede la legge per garantire l’indipendenza dei giudici che attualmente nel Paese non è più garantita». Così la Von der ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) «Il governo polacco non vuole cambiare le leggi nel modo in cui abbiamo stabilito nel contratto delper ripristinaredei. Perciò non possiamo erogare i». A dare l’annuncio sulla stretta Ue nei confronti dellaè direttamente la presidente della Commissione europea, Ursula von der, rispondendo a una domanda a un evento in corso all’Università di Princeton negli Stati Uniti. «Next Generation Eu – ha aggiunto – è un contratto tra gli Stati membri e la Commissione. Funziona così: se fai queste riforme, avrai questi soldi dalla tua tranche. E il contratto con laprevede la legge per garantiredeiche attualmente nel Paese non è più garantita». Così la Von der ...

