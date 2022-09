Polonia-Olanda, incredibile Timber: non si allaccia lo scarpino e vola in tribuna (VIDEO) (Di giovedì 22 settembre 2022) incredibile Jurrien Timber in Polonia-Olanda. Il giocatore olandese, evidentemente molto distratto al rientro in campo dagli spogliatoi, presumibilmente non si era allacciato lo scarpino destro, visto che in occasione di un rilancio al volo, questo decolla fino a terminare in tribuna. Una scena probabilmente mai vista a questi livelli, deve fermarsi e recuperare lo scarpino per poi allacciarselo bene sotto gli occhi dell’arbitro, in alto l’irreale VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022)Jurrienin. Il giocatore olandese, evidentemente molto distratto al rientro in campo dagli spogliatoi, presumibilmente non si erato lodestro, visto che in occasione di un rilancio al volo, questo decolla fino a terminare in. Una scena probabilmente mai vista a questi livelli, deve fermarsi e recuperare loper poirselo bene sotto gli occhi dell’arbitro, in alto l’irreale. SportFace.

