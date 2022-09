Polonia-Olanda, gol di Gakpo: Dumfries travolgente, sfonda e serve assist (VIDEO) (Di giovedì 22 settembre 2022) E’ un gran bel gol quello di Gakpo in Polonia-Olanda. Gli orange la sbloccano con un’azione molto spettacolare, frutto di fraseggi veloci e di una manovra avvolgente. Ma la squadra di Van Gaal sfrutta soprattutto nel migliore dei modi Denzel Dumfries: l’esterno dell’Inter, ultimamente sottotono in campionato, è travolgente nell’azione dello 0-1, dove si inserisce, sfonda e serve l’assist vincente. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) E’ un gran bel gol quello diin. Gli orange la sbloccano con un’azione molto spettacolare, frutto di fraseggi veloci e di una manovra avvolgente. Ma la squadra di Van Gaal sfrutta soprattutto nel migliore dei modi Denzel: l’esterno dell’Inter, ultimamente sottotono in campionato, ènell’azione dello 0-1, dove si inserisce,l’vincente. In alto ecco il. SportFace.

LiaCapizzi : Ripetiamo insieme: le italiane del volley sono scarse…(!) Da sabato l’Italia inizia il Mondiale di pallavolo femmi… - sportface2016 : Ansia #Atalanta, infortunio per #Koopmeiners in #PoloniaOlanda: esce in barella e mani sul volto dopo due minuti pe… - saIva___ : RT @sportface2016: Ansia #Atalanta, infortunio per #Koopmeiners in #PoloniaOlanda: esce in barella e mani sul volto dopo due minuti per uno… - sportface2016 : #PoloniaOlanda, #Dumfries travolgente: si inserisce, sfonda e serve l'assist a #Gakpo | VIDEO - odiosuning2 : RT @sportface2016: Ansia #Atalanta, infortunio per #Koopmeiners in #PoloniaOlanda: esce in barella e mani sul volto dopo due minuti per uno… -