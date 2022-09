Politica e imprese a confronto. ZES (Zona Economica Speciale) e caro bollette i temi della due giorni Confimi (Di giovedì 22 settembre 2022) Politica e imprese a confronto. ZES (Zona Economica Speciale) e caro bollette questi i temi “caldi” su cui si è sviluppato un aperto e concreto confronto per portare a Roma, all’attenzione del Governo nazionale, le richieste di migliaia di aziende di Napoli e della Campania. Una due giorni, conclusasi questa mattina, in cui componenti politiche del centro sinistra e del centro destra, unitamente alla Confimi Industria Campania, presidente Luigi Carfora, che si è fatto promotore dell’iniziativa, a pochi giorni dal voto del 25 settembre per il rinnovo del Parlamento, hanno affrontato le tematiche portanti delle Zone economiche speciali, che saranno il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022). ZES () equesti i“caldi” su cui si è sviluppato un aperto e concretoper portare a Roma, all’attenzione del Governo nazionale, le richieste di migliaia di aziende di Napoli eCampania. Una due, conclusasi questa mattina, in cui componenti politiche del centro sinistra e del centro destra, unitamente allaIndustria Campania, presidente Luigi Carfora, che si è fatto promotore dell’iniziativa, a pochidal voto del 25 settembre per il rinnovo del Parlamento, hanno affrontato le tematiche portanti delle Zone economiche speciali, che saranno il ...

ItaliaViva : “La nostra missione è far tornare la politica una cosa seria, per il 25 settembre ma sopratutto dopo. Il bisogno di… - AgenziaASI : Nappi (Lega): pace fiscale subito per salvare famiglie e imprese - CavalloliberoZ : RT @fratotolo2: ??#Draghi da liquidatore del patrimonio industriale pubblico italiano a curatore fallimentare delle piccole e medie imprese… - StefanoMarine10 : @franciceo @LukeDuke1268 @mittdolcino @viperagentile9 Ed insisti nel dire che l'interlocutore non sa,tipico atteggi… - EricPasqualon : RT @AntonioDePoli: A #Pesaro incontro con Presidente e rappresentanti di Confindustria. Tante le priorità da affrontare: caro-energia, gap… -