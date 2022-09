napolipiucom : Politano, ecco l'esito degli esami dopo l'infortunio. Le ultime su Demme #CalcioNapoli #demme #esami #politano… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, brutte notizie per #Politano Ecco l'esito degli esami ???? ??????? #LBDV #LeBombediVlad - fantapazzcom : Napoli: brutte notizie dagli esami di Politano, ecco quando dovrebbe rientrare - ilmionapoli : Politano: nulla di grave per l’attaccante azzurro, ecco i tempi di recupero - tuttonapoli : Politano, buone notizie dopo l'infortunio: ecco la data del rientro -

Lazio, Immobile e Milinkovic:il sentiero del gol. Così i due leader hanno risollevato la ... non convocato nemmeno dopo l'uscita di: 'Credo che il mister abbia fatto delle scelte, non so ...... Pellegrini è tornato a Trigoria così comeha lasciato Coverciano per tornare al Napoli. Tra amichevoli e partite di Nations League,tutti i tesserati dei club italiani finora convocati ...Il Napoli comunica l'esito degli esami dopo l'infortunio per Matteo Politano mentre comunica le novità su Diego Demme.Le assenze dettano il 3-5-2 contro l'Inghilterra, ma il dubbio del ct resiste. Ieri prove di 4-3-3 con Gabbiadini ...