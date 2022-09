Politano | distrazione al legamento Il rientro può slittare a metà ottobre

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 settembre 2022) Matteopotrebbe rientrare a. Gli esami cui si è sottoposto, hanno evidenziato unadelperoneo astragalico anteriore destro. Come da comunicato del Napoli che aggiunge: L’attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center. Ilpotrebbe quindisalterebbe Torino e Cremonese in Serie A, certamente la prima contro l’Ajax in Champions League (quella ad Amsterdam), forse anche la gara di Napoli in programma il 12. In quel ruolo il Napoli è coperto con Lozano e Zerbin, anche seha disputato un ottimo inizio di stagione. L'articolo ilNapolista.