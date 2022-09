“Poker Face” di Russel Crowe in anteprima mondiale ad Alice nella Citta’ (Di giovedì 22 settembre 2022) La XX edizione di Alice nella Citta’, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, in programma dal 13 al 23 ottobre 2022, ospita quest’anno Russell Crowe, che sara’ nella Capitale per ritirare il Premio Speciale in occasione del ventennale di Alice. L’iconico attore neozelandese, interprete dell’indimenticabile film Il Gladiatore (2000) di Ridley Scott che gli valse il Premio Oscar per il Migliore Attore Protagonista, presentera’ al pubblico il suo secondo lavoro dietro la macchina da presa: “Poker Face”, dopo “The Water Diviner” del 2014. nella pellicola, che oltre a dirigere, interpreta lui stesso, Crowe e’ un giocatore d’azzardo miliardario che ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022) La XX edizione di, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, in programma dal 13 al 23 ottobre 2022, ospita quest’anno, che sara’Capitale per ritirare il Premio Speciale in occasione del ventennale di. L’iconico attore neozelandese, interprete dell’indimenticabile film Il Gladiatore (2000) di Ridley Scott che gli valse il Premio Oscar per il Migliore Attore Protagonista, presentera’ al pubblico il suo secondo lavoro dietro la macchina da presa: “”, dopo “The Water Diviner” del 2014.pellicola, che oltre a dirigere, interpreta lui stesso,e’ un giocatore d’azzardo miliardario che ...

