Più di dieci ragazzi sono rimasti feriti in un crollo al Globe Theatre di Roma

AGI - Momenti di paura alle 13.30 di oggi a Villa Borghese, al centro di Roma, per un crollo che si è verificato nel Globe Theatre. A crollare sarebbe stata una scala. Una decina di ragazzi sono stati soccorsi dai vigili del fuoco ed aiutati ad uscire dalla struttura. Soccorsi dai sanitari del 118 sono in discrete condizioni. #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l'esodo a fine spettacolo. Coinvolti lievemente alcuni ragazzi soccorsi dai #vigilidelfuoco. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area #22settembre 13:50 pic.twitter.com/nJKqLN8UOu — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2022

